إخماد حريق بالمتنزه العائلي الترفيهي في سرت

تمكَّنت عناصر مكتب هيئة السلامة الوطنية في سرت، مساء الخميس، من إخماد حريق اندلع بالمتنزه العائلي الترفيهي في المدينة، بحسب ما أفادت مصادر محلية «بوابة الوسط».

وقالت المصادر إن «مجهولين» أضرموا النار في المتنزه العائلي ما تسبب في إلحاق أضرار بأشجار على جانب الموقع الذي سبق أن تعرَّض للحريق مرتين خلال الشهر الماضي.

وذكرت المصادر أنه جرت السيطرة على الحريق من قبل سيارة الإطفاء وعناصر هيئة السلامة الوطنية الذين تحركوا إلى عين المكان فور تلقيهم بلاغ بالخصوص استغرق ساعة.

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