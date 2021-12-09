دي مايو: الموقف الإيطالي الفرنسي بشأن ليبيا موحد

العنوان-روما

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن تحولا طرأ على الموقف الإيطالي الفرنسي بشأن ليبيا، خلال الفترة التي تولى فيها منصبه على رأس الدبلوماسية الإيطالية.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، قال دي مايو: “إن موقفي إيطاليا وفرنسا كانا متعارضان تمامًا بشأن ليبيا، وأفكار مختلفة حول تجاوز أزمتها، عند توليه منصبه على رأس دبلوماسية بلاده في شهر سبتمبر 2019 (إبان حكومة جوزيبي كونتي الثانية).

وتابع “اليوم، بفضل عمل جميع المؤسسات على كلا الجانبين، لدينا اجتماع كل 6 أشهر بين استخباراتنا نتشارك فيه المعلومات، ولدينا على جميع المستويات، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وعلى مستوى مؤتمر برلين والآن مؤتمر باريس، الموقف نفسه بشأن ليبيا”.

وأشار إلى الموقف الموحّد حول ما يجب أن يكون عليه المستقبل من خلال دعم حكومة الوحدة الوطنية والعملية السياسية خلال السنتين الأخيرتين التي أفضت إلى حكومة الوحدة الوطنية.