محاولات التيارات الإسلامية لإفشال خارطة الطريق

بالرغم من قرب موعد الاستحقاق الانتخابي، تعود التيارات الإسلامية للتغريد من جديد، فتارة تؤكد دعمها المتواصل لخارطة الطريق وتارة أخرى تعود لعرقلتها، إذ أوضح نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات في الموعد المحدد سيعصف بالعملية السياسية برمتها، حسب تعبيره.
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قناة ليبيا
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