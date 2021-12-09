دي مايو: إيطاليا وفرنسا موقفهما واحد بشأن ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، إن إيطاليا وفرنسا كان لهما موقفان متعارضان تماما بشأن ليبيا، أما اليوم فلديهما اجتماع كل 6 أشهر بين استخباراتيهما لتشارك المعلومات.

وأكد دي مايو، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإطالي حول معاهدة التعاون الثنائي المعزز مع فرنسا التي تعرف بـمعاهدة كويرينالي، أن البلدين كانت لديهما أفكار مختلفة حول تجاوز الأزمة في ليبيا، عند توليه منصبه في 2019.

وأضاف دي مايو أنه بفضل عمل جميع المؤسسات على كلا الجانبين إيطاليا وفرنسا، أصبح لديهما نفس الموقف بشأن ليبيا وحول ما يجب أن يكون عليه المستقبل من خلال دعم حكومة الوحدة الوطنية والعملية السياسية خلال السنتين الأخيرتين، وذلك من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤتمر برلين ومؤتمر باريس الأخير.