خالد كعيم يدعو مفوضية الانتخابات إلى تغيير منهجية عملها

دعا المرشح الرئاسي خالد كعيم المفوضية العليا للانتخابات الى تغيير منهجية عملها فيما يتعلق بالتعطيل وكيفية التعاطي مع المتغيرات.

وقال كعيم في تدوينة على صفحته بالفايسبوك: “نظرا لاستمرار تعطيل العملية الانتخابية وعدم وجود آفاق لتجاوز ذلك على أسس صحيحة؛ تلك الأسس التي ربما كانت متوفرة وبالإمكان قبل الإعلان عن الانتخابات في موعدها الحالي (السابق)، أجدد دعوتي لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية للاجتماع بشكل سريع باعتبارهم أصبحوا يتمتعون أكثر من غيرهم بتمثيل شعبي يجعل منهم مجتمعين طرف سياسي فاعل في أي تسوية سياسية لا تقتصر على العملية الانتخابية فقط بل على العملية السياسية بشكل كامل الى حين انجاز الاستحقاق الانتخابي بشقيه البرلماني والرئاسي، وعلى البعثة الأممية احترام ذلك والتعاطي معه بشكل إيجابي يضمن المشاركة على أسس تمثيلية صحيحة”.

وتابع كعيم بالقول: “كما ان صياغة ميثاق وطني يؤسس لدستور توافقي في مرحلة لاحقة للانتخابات يشارك في صياغته المترشحين الى الرئاسة ومجلس النواب وكل الفاعليات التي شاركت في السابق في صياغة المشهد السياسي الحالي والذي يجب ان يتضمن تأمين العملية الانتخابية وتحصينها والتعهد بقبول بنتائجها بعد استنفاذ الطعون، أصبحت مسآلة ملحة وعاجلة”.

داعيا المفوضية العليا للانتخابات إلى “تغيير منهجية عملها فيما يتعلق بالتعطيل وكيفية التعاطي مع المتغيرات ومن ذلك إزاحة موعد الاقتراع بنفس المدة المفقودة في التأخر في إعلان القوائم النهائية للمترشحين”.