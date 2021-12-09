دي مايو: توحيد الموقف الإيطالي الفرنسي حول ليبيا

نقلت وكالة آكي الإيطالية عن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، حديثه عن التحوّل الذي طرأ على الموقف الإيطالي الفرنسي بشأن ليبيا، خلال الفترة التي تولى فيها منصبه.

وعبّر دي مايو -خلال جلسة استماع اليوم الخميس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حول معاهدة التعاون الثنائي المعزز مع فرنسا- عن ذلك بقوله “إن موقفَي إيطاليا وفرنسا كانا متعارضين تماماً بشأن ليبيا، وأفكار مختلفة حول تجاوز أزمتها”.

وأضاف الوزير الإيطالي “اليوم، بفضل عمل جميع المؤسسات على كلا الجانبين، لدينا اجتماع كل 6 أشهر بين استخباراتنا نتشارك فيه المعلومات، ولدينا على جميع المستويات، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وعلى مستوى مؤتمر برلين والآن مؤتمر باريس، الموقف نفسه بشأن ليبيا”.

وأشار الوزير إلى الموقف المُوحّد حول ما يجب أن يكون عليه المستقبل، من خلال دعم حكومة الوحدة الوطنية والعملية السياسية خلال السنتين الأخيرتين، التي أفضت إلى حكومة الوحدة الوطنية.

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