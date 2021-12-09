فرقة العمل التطوعي هون تكرم الداعمين لها

بحضور حشد شعبي متميز من كافة الأفراد والمؤسسات والقطاعات والمحال التجارية والشركات الداعمة لمسيرة عمل فرقة العمل التطوعي هون حملة شوارعنا، أقيم بقاعة المرحوم الغرياني أبو قصيصة احتفال تضمن العديد من الكلمات التي ثمنت عمل الفرقة منذ انطلاقها.

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