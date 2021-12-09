متري: ليبيا بحاجة إلى عملية سياسية شاملة لبناء دولة موحدة وفاعلة

أكد المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا طارق متري، فشل العملية السياسية بعد الأزمة الليبية في تحقيق التهدئة أو المصالحة أو بناء الدولة، بدءًا بالمؤسسات الأمنية والقضائية.

وقال متري، في مع حوار مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن المجتمع الدولي وتحديدا الدول التي تدخلت عسكريا في ليبيا عام 2011م ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي شرع التدخل، لم يكن قادراً على منع مخاطر التفكك الفعلي ولم يقدم مساعدة كبيرة في استعادة وحدة ليبيا وبناء مؤسساتها.

وأضاف أنه بينما تذرعت الحملة الغربية بمسؤولية المجتمع الدولي عن حماية السكان المدنيين، كان لها مجموعة متنوعة من الدوافع الإضافية، متابعا: “بمجرد سقوط النظام وسحق قواته العسكرية، سارعت القوى التي تدخلت في ليبيا إلى الانسحاب، مخلفة وراءها حالة من الخراب والفوضى”.

وقال: “العودة إلى النظام القديم، يبدو مستبعدًا تمامًا، فهناك دائمًا أناس في ليبيا يتوقون إلى حقبة من الاستقرار، بغض النظر عما إذا كانت تحت حكم نظام قمعي، لكن حنينهم لا يعبر بالضرورة عن نفسه من الناحية السياسية والانتخابية، ولا توجد مؤشرات واضحة على أن هؤلاء الأفراد يشكلون أغلبية”.

وفيما يخص التدخلات الدولية والإقليمية في الشأن الليبي، قال متري: “بعد فترة وجيزة من التدخل العسكري في عام 2011م، أصبحت ليبيا ساحة معركة خاضت فيها المليشيات، والعديد منها كتائب ثورية، حروبها الصغيرة، ولكن أيضًا حروب بالوكالة من قوى إقليمية، وفي حالات قليلة دولية”.

وذكر المبعوث الأممي السابق أن تركيا لاعب جديد نسبيًا في ليبيا، على الرغم من مشاركتها عسكريًا بطريقة غير مسبوقة، من خلال الجماعات المسلحة التي أرسلتها بناءً على طلب حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

وأشار إلى مطالبة المجتمع الدولي جميع المقاتلين الأجانب، لكن حتى اليوم لا يوجد ضغط كبير لضمان حدوث ذلك.

وأفاد بأن العديد من الليبيين يأملون أن تكون القيادة السياسية الجديدة التي قد تظهر من الانتخابات المقبلة في وضع أفضل لحشد الدعم الدولي لانسحاب القوات الأجنبية، متابعا: “بالنظر إلى الانفتاحات الأخيرة في المنطقة، قد تقرر تركيا حصر نفوذها بليبيا في المجالين السياسي والاقتصادي”.

وحول إمكانية عودة “ليبيا الموحدة” مرة أخرى، قال متري: “أعرب غالبية الليبيين مرارًا وتكرارًا عن رغبتهم في رؤية بلدهم أكثر اتحادًا مما نراه حاليًا، مضيفا: “هناك مجموعات أقلية، لا سيما في برقة، اختارت ليبيا الفيدرالية، لكن القوات المركزية في جميع أنحاء البلاد، تؤكد على الهوية الوطنية بشكل متزايد”.

ولفت إلى وجود مخاوف من إجراء الانتخابات، بالإشارة إلى ما حدث في عام 2014م، ستعمل على تعميق الانقسامات، موضحا أنه طالما ظلت ليبيا محرومة من قوة أمنية محايدة سياسيًا وقضاء مستقل، فإن الانتخابات ليست بالضرورة خطوة إلى الأمام في الانتقال نحو دولة ديمقراطية وموحدة، وفق قوله.

ورأى أن ليبيا بحاجة إلى عملية سياسية شاملة لبناء دولة موحدة وفاعلة، قائلا: “الانتخابات في حد ذاتها ليست بديلاً عن السعي لإجماع وطني حول القضايا الرئيسية الخلافية بين الليبيين منذ عام 2011م، والتي تسببت في انقسامات بمؤسسات البلاد”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

