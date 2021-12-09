رئيس البرلمان التركي لـ«المشري»: يجب إجراء الانتخابات على أسس دستورية

التقى رئيس المجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، رفقة أعضاء المجلس “عمر خالد” و”محمود الطبيب” و”محمد بن مسكين”، رئيسَ البرلمان التركي “مصطفى شنطوب”، على هامش الدورة السادسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة إسطنبول، اليوم الخميس.

وبحسب بيان مجلس الدولة اليوم الخميس، فإن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات حول العملية الانتخابية بليبيا والمبادرة التي طرحها المجلس الأعلى للدولة لحلحلة الانسداد السياسي بالبلاد.

وشدد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح إليها الشعب الليبي، على تعبير البيان.