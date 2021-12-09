وزير النفط يطلق هذا التحذير بشأن مهام رئيس الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 December, 2021

دعا وزير النفط والغاز محمد عون رئيس مجلس النواب لتحديد أي من نائبي رئيس مجلس الوزراء ينعقد له اختصاص رئاسة مجلس الوزراء في الوقت الحالي.

وقال عون في الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب نشره عضو المجلس سعيد امغيب نشرة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إنه “مع تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بترشحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية أصبح لزاما عليه وفق ما تقضي به تشريعات الانتخابات أن يتوقف عن ممارسة أعمال وظيفته بما شكل معه فراغا تنظيميا لهذه الوظيفة خاصة فيما يتعلق بأعمال مجلس الوزراء الذي تم تشكيله ومنحه الثقة بموجب قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021.

وأضاف عون أنه “بالرغم من وجود نائبين لرئيس مجلس الوزراء إلا أنه من الناحية التنظيمية لم يتبين لنا حتى الآن من يتولى وظيفة رئيس مجلس الوزراء في حالة خلو هذه الوظيفة أو وجود عارض يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاصاته”.

وأردف البيان أنه “لأهمية بيان الأمر للحيلولة دون حدوث أي تجاوز وظيفي أو قانوني ناتج عن اجتهادات قد تؤدي إلى خلل في مسارات التطبيق الصحيح للقانون لعدم وضوح الصلاحيات لذلك نأمل منكم(رئاسة مجلس النواب) التوجيه وبصورة عاجلة بما يفيد تحديد أي من النائبين لرئيس مجلس الوزراء ينعقد له اختصاص رئاسة مجلس الوزراء في الوقت الحالي ويكون له دعوة المجلس للانعقاد وترأسه”.

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