ترحيل 46 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس، الخميس، عن ترحيل 46 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية النيجرية، عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن برنامج الترحيل الطوعي.

وأفاد الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، بترحيل 46 مهاجر غير شرعي نيجري، من نزلاء مركز إيواء طرابلس بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية جوًا عبر مطار إمعيتيقة الدولي مباشرة إلى مطار العاصمة النيجرية نيامي.

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وأضاف أن عملية الترحيل جاءت «ضمن الجهود المبذولة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون بين مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والتنسيق مع السفارة النيجرية بطرابلس».

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، قد ناقش استئناف برنامج «الترحيل الطوعي» للمهاجرين، خلال اجتماع مع رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ورئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNCHR)، بحضور مسؤولي أقسام الترحيل بالمنظمتين، ورئيس المنظمة الليبية للهجرة واللاجئين ومدير إدارة العمليات والسيطرة، ومدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي.

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