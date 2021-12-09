المشري ورئيس البرلمان التركي يشددان على إجراء الانتخابات بأسس قانونية

العنوان – إسطنبول

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، و رئيسَ البرلمان التركي مصطفى شنطوب على ضرورة إجراء الانتخابات بأسس قانونية.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على هامش الدورة السادسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة إسطنبول اليوم الخميس على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح إليها الشعب الليبي..

وبحث المشري وشنطوب آخر التطورات حول العملية الانتخابية بليبيا والمبادرة التي طرحها المجلس الأعلى للدولة لحلحلة الانسداد السياسي بالبلاد.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة أمس الأربعاء اعتماد مقترح المبادرة الذي أعدته اللجنة المكلفة بإعداد مبادرة بخصوص إنقاذ الانتخابات القادمة.

وذكر المكتب الإعلامي أن اعتماد المبادرة تم خلال الجلسة المعلقة الواحدة والسبعين، بالعاصمة طرابلس؛ برئاسة خالد المشري وذلك لمناقشة مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم عرض المبادرة للمناقشة والتطور لكل المعنيين بإنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل مقبول.

وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن تقديم مبادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير القادم.

وأوضح المجلس أن تأجيل الانتخابات يأتي بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

واقترح المجلس الأعلى للدولة إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قائمة تتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة.

ومبادرة المجلس الأعلى للدولة تأتي تزامنا مع اقتحام المليشيات المسلحة لمقر مفوضية الانتخابات في المدينة وقام المقتحمين بنصب خيمة داخل سور مقر المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات بدون دستور”.