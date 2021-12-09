“بلدي سرت” يؤكد دعمه لفرع مصلحة الجوازات بالمدينة

أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني، وقوف ودعم البلدية لفرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت؛ من أجل رفع مستوى الخدمات التي تُقدّم للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة المعداني لفرع المصلحة، تفقد خلالها كافة مكاتب وأقسام فرع المصلحة، كما عقد اجتماعاً مع رئيس الفرع فتحي الرغيوي الذي أطلعه على عمل أقسام الجوازات وإصدار البطاقات الشخصية، وتسليم الجوازات الجديدة ومنظومة الأجانب.

من جانبه أكد الرغيوي أنه ومنذ استئناف العمل في الفرع منذ شهر أبريل الماضي، تم إصدار أكثر من 15 ألفاً و500 مستند جواز سفر جديد للمواطنين بالمنطقة، إضافة إلى إصدار البطاقات الشخصية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية