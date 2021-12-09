المشري يبحث مع رئيس البرلمان التركي آخر تطورات العملية الانتخابية في ليبيا

طرابلس 09 ديسمبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الخميس، رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وذلك على هامش الدورة الــــ 16 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول التركية .

وبحث الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية.

وتم خلال اللقاء؛ مناقشة آخر التطورات حول العملية الانتخابية بليبيا، والمبادرة التي طرحها المجلس الأعلى للدولة لحلحلة الانسداد السياسي بالبلاد.

وأكد الجانبين خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة، للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح إليها الشعب الليبي. (وال)

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