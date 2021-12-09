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تورط شركات مالطية في تهريب الوقود الليبي.. وفق تقارير أممية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشفت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عن تورط شركات مالطية بتهريب الوقود الليبي، وفق ما أوردت صحفية، تايمز أوف مالطا، في ثلاثة تقارير صادرة عن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

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قناة ليبيا

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