تورط شركات مالطية في تهريب الوقود الليبي.. وفق تقارير أممية

كشفت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عن تورط شركات مالطية بتهريب الوقود الليبي، وفق ما أوردت صحفية، تايمز أوف مالطا، في ثلاثة تقارير صادرة عن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
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