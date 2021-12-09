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الخارجية الأمريكية: ليبيا على أعتاب انتخابات تاريخية سبقتها سنوات من المعاناة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، إن ليبيا على أعتاب انتخابات يحتمل أن تكون تاريخية، سبقتها سنوات من الصراع ومعاناة المدنيين.

وأضافت زيا، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أن الولايات المتحدة ستواصل دفع الحلول الدولية للنهوض بالحوكمة الشاملة، والدعوة إلى حق الناس في الانخراط في احتجاج سلمي بعيداً عن الانتقام من حكوماتهم.

وذكرت بمناسبة استضافة الإدارة الأمريكية، مؤتمر الديمقراطية الأول مرئيا، اليوم، بدعوة 100 دولة حول العالم للحضور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد باستضافة هذه القمة للديمقراطية لتعزيز التزام بلاده بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم.

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قناة ليبيا الحدث

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