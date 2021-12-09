معزب: نتائج الانتخابات ستكون كارثية ومبادرة مجلس الدولة لا تحتاج الكثير من التوافق مع البرلمان

زعم عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة الاستشاري” محمد معزب، أن نتائج الانتخابات ستكون كارثية ولن تكون مقبولة من أحد الأطراف، وستعود بالبلاد إلى نفس الدائرة التي وقعت فيها منذ عام 2014م.

وقال معزب في مداخلة لقناة “ليبيا بانوراما”، إن الانقسامات لا تزال موجودة في ليبيا، ولم يتم توحيد المؤسسات وبسط الأمن بالنسبة لحكومة الوحدة المؤقتة على كامل التراب الليبي.

وحول المبادرة التي أعلنها مجلسه بالأمس بشأن تأجيل الانتخابات، أفاد: “يجب أن نعود إلى خارطة الطريق، وتكون الانتخابات رئاسية ونيابية متزامنة في وقت واحد”، مضيفا: “طلبنا في المباردة لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى موعد النيابية في فبراير”.

وذكر أن القوانين التي صدرت عن مجلس النواب كانت بدون توافق مع “مجلس الدولة”، قائلا: “ليس هناك ضمانات في ظل عدم وجود قاعدة دستورية وبسط للأمن، بأن تتحول السلطة عندما تتركز في شخص واحد إلى دكتاتورية جديدة”.

وأضاف: “آثرنا بأن نستمر في مرحلة رئاسية أخرى مكونة من أربعة مع وجود برلمان توافقي”، متابعا: “هذه القائمة سيتم انتخابها مباشرة من الشعب مع وجود برلمان جديد، وهذه هي الضمانات الوحيدة”.

وأشار إلى عدم وجود أي تناغم بين “مجلس الدولة” والبرلمان، الذي اعتبره رافضا لأي ترتيبات مع مجلسه، مستكملا: “مبادرة مجلس الدولة لا تحتاج الكثير من التوافق مع مجلس النواب، لأنه تم بناؤها على الأمور التي تم التوافق عليها مسبقًا، وقد نحتاج فقط إلى التوافق مع مجلس النواب في شروط الترشح”.

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