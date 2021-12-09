«دردور» من اسطنبول: لا حل في ليبيا إلا باستبعاد معوقات النظام السابق

ألقى فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، بمسئولية الأزمة في ليبيا إلى النظام السابق، وقال: “لن يكون هناك حل في ليبيا الا باستبعاد المعوقات منذ عام 1969 إلى يومنا هذا” وفق قوله.

أضاف دردور: “التخلص من الجهل والتخلف والبداوة ومنطق القبيلة، هو أساس التقدم، واللحاق بركب الحضارة لا يكون إلا بتقدم شباب العصر الصفوف لقيادة ليبيا. فهم الأقدر على فهم عصرهم بتوفير الجهد والوقت عبر استخدام الإدارة الالكترونية والخروج من مستنقع الدولة الجاهلية”.

واختتم دردور: “لابد من بناء ثقافي يساعدة باقي الشباب على خروج من محنتهم، وهم المتأثرين بمنطق القبيلة، ومازالوا يفتخرون بأنهم بدو، فالتعليم والثقافة يجب ان تكون اولوية لحكومات الشباب العصري” وفق قوله.