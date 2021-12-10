«الكبير»: اطلعتُ نائب مصرف إنجلترا المركزي على برامجنا في الحوكمة والشفافية

اجتمع الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال والفريق المرافق له، بمقر مصرف إنجلترا المركزي بلندن، مع ديفيد رامسدن، نائب المحافظ لمصرف إنجلترا، وعددا من المديرين بالمصرف، اليوم الخميس.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، فإن اللقاء استعرض عملية التوحيد التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي، والتي أبدى مصرف إنجلترا ترحيبه بها واستعداده لدعمها.

كما استعراض اللقاء، برامج الحوكمة والشفافية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي والاستفادة من خبرات مصرف إنجلترا بالخصوص.

وكذلك تم خلال اللقاء، الترحيب بانضمام مصرف ليبيا المركزي لبرامج تطوير قدرات المصارف المركزية التي يديرها مصرف انجلترا المركزي.