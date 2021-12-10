“التعليم” تمنع مديري المدارس من جباية الأموال دون سند قانوني

منعت وزارة التربية والتعليم جباية مبالغ مالية من التلاميذ وأولياء الأمور، أو المعلمين والموظفين، مقابل التسجيل أو سحب الملف أو التنظيف وغيره.

جاء ذلك في تعميم، وجّهته مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التربية والتعليم، سمية راشد، لمراقبي التعليم ورؤساء مكاتب المتابعة بالمناطق، دعت فيه لمخاطبة مديري المؤسسات التعليمية بإرجاع المبالغ المالية خلال 3 أيام من تاريخ التعميم الصادر في 22 من نوفمبر الماضي.

وحذّرت راشد من أن المخالفين سيقعون تحت طائلة القانون، الذي يُجرّم جباية الأموال بدون سند قانوني وفق نصوص قانون العقوبات الليبي.

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