وزير النفط: لم يتبيّن حتى الآن من يتولى رئاسة مجلس الوزراء

طالب وزير النفط والغاز محمد عون، رئيس مجلس النواب المكلف، بشكل عاجل، تكليف أحد نائبَي رئيس الحكومة، برئاسة الحكومة ومنحه صلاحيات دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

وقال عون في خطاب: إن “المطالبة، تأتي للحيلولة دون حدوث أي تجاوز وظيفي أو قانوني ناتج عن اجتهادات قد تؤدي إلى خلل في مسارات التطبيق الصحيح للقانون، لعدم وضوح الصلاحيات، بعد ترشح رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية”، وفق الخطاب.

وأضاف عون في خطابه: “بالرغم من وجود نائبين لرئيس مجلس الوزراء، إلا أنه من الناحية التنظيمية لم يتبيّن حتى الآن مَن يتولى وظيفة رئيس مجلس الوزراء، في حالة خلو الوظيفة أو وجود عارض يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاصاته”.

وأشار وزير النفط والغاز، إلى أن توقف عبدالحميد الدبيبة عن وظيفته رئيساً للوزراء، أصبح لزاماً عليه مع تقدّمه للانتخابات، موضحاً أن ذلك شكَّل فراغاً تنظيمياً للوظيفة، خاصة فيما يتعلق بأعمال المجلس، وهو ما دفعه للمطالبة بتكليف رئيس للحكومة ومنحه صلاحيات انعقاد جلسات مجلس الوزراء.

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