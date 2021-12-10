ترحيل 46 مهاجراً غير قانوني للنيجر

أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية بطرابلس، اليوم الخميس، ترحيل 46 مهاجراً غير قانوني من الجنسية النيجيرية إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة.

وأضاف الجهاز في بيان، أن المهاجرين الذين كانوا نزلاء في مركز إيواء طرابلس تم ترحيلهم بالتعاون مع سفارة النيجر في ليبيا، والمنظمة الدولية للهجرة، وهي تأتي ضمن برامج العودة الطوعية للمهاجرين الراغبين في العودة لبلادهم.

يُذكر أن الحكومة استأنفت عمليات الترحيل للمهاجرين بعد انتقادات دولية تتعلق بظروف احتجاز المهاجرين في مراكز الإيواء، وعمليات فرار جماعي للمهاجرين في مركز احتجاز غوط الشعال.

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