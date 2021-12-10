وفد «مجلس الدولة» يواصل أنشطته في اسطنبول

يشارك وفد من مجلس الدولة مكون من “عمر خالد” و “محمود الطبيب” و”محمد بن مسكين” في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد اليوم الخميس، في مدينة اسطنبول بتركيا.

وبحسب بيان المجلس، نوقش خلال الاجتماع أهم الملفات والتحديات التي تواجه دول الاتحاد، وبحث أوجه استثمار التعاون فيما بينهم.

وفي قت سابق اليوم، التقى رئيس المجلس “خالد المشري” رئيسَ البرلمان التركي “مصطفى شنطوب” على هامش الدورة السادسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة إسطنبول اليوم الخميس.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة التعاون بين المجلس والبرلمان التركي.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات حول العملية الانتخابية بليبيا والمبادرة التي طرحها المجلس لحلحلة الانسداد السياسي بالبلاد، بحسب بيانه.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح إليها الشعب الليبي، وفق قولهما.