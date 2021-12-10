سقوط قتلى ومصابين في اشتباكات عنيفة بمنطقة سيلين في مدينة الخمس

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، مساء الخميس، في منطقة سيلين بالقرب من مدرسة الفاروق في مدينة الخمس، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وبحسب شهود عيان، فإن “محمد عبد الله الدهماني، أحد أبناء مدينة مسلاتة، التابع لإدارة المهام الخاصة، سقط قتيلا في اشتباكات الخمس”.

وأوضح شهود العيان، أن “إدارة المهام الخاصة تقول إنها تطارد المطلوبين في قضايا جنائية”، مؤكدين أن “الاشتباكات المسلحة لا زالت مستمرة بين المجموعات الخارجة عن القانون داخل المدينة”.

وبين شهود العيان، أن “مديرية أمن الخمس كانت في صدد القبض على مطلوبين من منطقة سيلين لديهم قضايا مخدرات وتهريب، فوقعت رماية على المديرية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فطلبت المديرية المساندة من قوة المهام الخاصة لاقتحام المكان ومن هنا بدأت الاشتباكات العنيفة التي أدت إلى مقتل أحد أفراد قوة المهام الخاصة”.

ولفتوا إلى أن “قوة المهام الخاصة تطوق المكان مع وجود أنباء تفيد بالقبض على أحد المطلوبين”.

فيما قالت مصادر، إن “قوة المهام الخاصة ألقت القبض على زعيم إحدى العصابات الخارجة عن القانون ويدعى طارق سعيد، الملقب بـ”القنطشة” في مداهمتها اليوم بمنطقة سيلين لأوكار الخمور والمخدرات”.