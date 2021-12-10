نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية تُدين وجود المرتزقة في ليبيا

أدانت نائبة مساعد وزير الخارجية لشمال أفريقيا “كارين ساساهارا”، وجود قوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا، وجددت الدعوة إلى عودتها إلى روسيا، وتركيا، وسوريا، وتشاد، والنيجر والسودان.

كما شددت “ساساهارا” على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد، وعبّرت عن ذلك بقولها إنه “إذا حصل أي تأخير في الانتخابات فهذا سيكون بسبب مسائل تقنية، النية هي أن الانتخابات ستُجرى في الـ24 من شهر ديسمبر الجاري”.

يشار إلى أن تصريحات المسؤولة جاءت أثناء انعقاد لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرعية في مجلس النواب الأمريكي، وهي جلسة استماع حول ليبيا التأمت -الخميس- بحضور مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت “ساساهارا”، أن ليبيا تمر بنقطة تحول حرجة، وهي تقترب من عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقدمة، مؤكدةً على “وقوف إدارة بايدن، مع الشعب الليبي أثناء عمله على إقامة سلام وأمن وازدهار دائمين، وأنهم يشاركون تطلعاته إلى بلد ذي سيادة مستقر وموحد يتحكم في شؤونه الخاصة”-حسب قولها.

كما أكدت ساساهارا أنهم يتوقعون إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في أواخر فبراير من العام المقبل، مشيرة إلى أنه ستكون هناك عواقب على أي جهات فاعلة تُقوّض الانتخابات أو تُحرّض على العنف.

وتطرّقت المسؤولة الأميركية للوضع الأمني في ليبيا، وقالت في هذا الصدد إن بعض القوى الأجنبية تواصل استغلال النزاع وتقويض السيادة الليبية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2020.

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