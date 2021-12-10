قلمة: مصير الانتخابات غير معروف

قال ‏عضو مجلس النواب صالح قلمة، إن مجلس النواب شكل لجنة لمتابعة عمل مفوضية الانتخابات وهذا أمر مبهم، ورئيس المفوضية تواجد في وقت جلسة النواب في طبرق ولم يدخل قاعة المجلس.

أضاف قلمة في تصريحات صحفية، أن موعد الـ24 من ديسمبر قريب ومخاوفنا كبيرة من مستقبل الانتخابات والبلاد، وأتوقع خروج مبادرة من الرعاة الدوليين فردية أوجماعية للخروج بحل.

وتابع قلمة: “إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فلن تحدث انتخابات، ومبادرة مجلس الدولة مبهمة، وليس هناك من يعرف مصير الانتخابات، والجميع ينتظر الحل من المجتمع الدولي، وهناك محاولات لتغيير الحكومة، ومتوقفة على مجلس النواب”.