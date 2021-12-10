الجمعية العمومية للقابضة للطيران تُعيد تشكيل مجلس إدارة الخطوط الأفريقية

أصدرت الجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الأفريقية للطيران.

ونص القرار الذي اطّلعت 218 على نسخة منه، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة إبراهيم اللياس وعضوية 6 أعضاء آخرين، حيث سيتولى المجلس مهامه خلفاً للمجلس المؤقت الذي تم تشكيله في وقت سابق.

يُذكر أن قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة، تزامن مع قرار بشأن إعادة تشكيل هيئة المراقبة للشركة، والتي شُكّلت من 3 أعضاء عاملين وعضويين احتياطيين.

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