المريمي: مجلس النواب ليس لديه نية لتأجيل الانتخابات لكنه يرفض المخالفات

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يعمل على إخراج المترشحين المخالفين لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وليس الدبيبة فقط.

وأضاف المريمي، في تصريحات عبر فضائية “الغد”:” أن الدبيبة تعهد ألا يدخل الانتخابات مثله مثل المجلس الرئاسي، وهو كان شرطا ضمن الشروط لحصوله على وظيفته”.

ولفت إلى أن قسم الدبيبة أمام المجلس يشترط ألا يدخل الانتخابات، كما أنه لم يلتزم بالتوقف عن العمل قبل المدة الرسمية”.

وأوضح أن مجلس النواب ليس لديه نية لتأجيل الانتخابات، وأخرج القوانين الانتخابية لتجرى في موعدها 24 ديسمبر.

وتابع:” هناك مخالفات للقوانين طرأت عند تقديم ملفات المترشحين للرئاسة ومجلس النواب”.

وشدد على أن لجنة مجلس النواب، ستحاول الوقوف على هذه المخالفات الخاصة بالعملية الانتخابية”.