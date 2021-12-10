مصدر لـ218: مقتل عنصر أمن في اشتباكات بمدينة الخمس

أفاد مصدر لـ218 بمدينة الخمس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الخمس وعناصر مشبه بضلوعها في قضايا متعلقة بالهجرة غير القانونية.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات التي اندلعت مساء الخميس، بدأت عند مداهمة قوة أمنية تابعة للمديرية، أحد الاستراحات المملوكة لمطلوب أمني بمنطقة سيلين، الواقعة غرب المدينة، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار الأمر الذي دفع القوة الأمنية لطلب الدعم من قوة المهام الخاصة التي فقدت أحد عناصرها في الاشتباكات.

وأدت الاشتباكات إلى حالة من الهلع بين المواطنين في الأحياء السكنية المجاورة، بينما لا تزال حالة من التوتر تُسيطر على المنطقة المحاذية للبحر، والتي تنشط فيها عصابات الهجرة غير القانونية.

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