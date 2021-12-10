الشاذلي: الإخوان تلعب على المظلومية في حريق مقر النهضة كما حدث في رابعة

ربطت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، بين الحريق الذي نشب بالمقر الرئيسي لحركة النهضة في تونس العاصمة، وبين فض اعتصام رابعة العدوية في مصر، مؤكدة أن الواقعتين من صنيعة الجماعة الإرهابية التي دائما تلصقها بالنظام من أجل المظلومية”.

وقالت الشاذلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” رغم خوضي لمعركة حامية ضد الإخوان منذ عشر سنوات، إلا أن هذا لم يفقدني الجانب الإنساني، ولذلك لا يمكن أن اشمت مهما اشتد الاختلاف”.

وأضافت: ”حريق بمقر حركة النهضة بمنبليزير، وعلي العريض يرمي بنفسه من الطابق الثالث، وحالة رعب تستشري داخل المقر، هذا الحريق ذكرني برابعة التي هي بالأساس بفعل الإخوان والصقوها بالنظام ليلعبوا بها دور المظلومية”.

وتساءلت: ”هل ما وقع اليوم بمنبليزير يتنزل في نفس المنهج الإخواني المصري الخبيث؟؟؟”.

وفي منشور آخر، علقت الشاذلي على الانتخابات الليبية، مؤكدة إنه من الواضح أن الأمور بالشقيقة ليبيا تتجه إلى تأجيل الانتخابات”.

وبينت الشاذلي: ”من الممكن أن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة تنقية الأدران حتى تسير الأمور إلى الاستقرار”.

واستطردت:” لكن تأجيل الانتخابات لا يعني عدم صعود شخصية موحدة لليبيين وعلى علاقة تاريخية وطيدة بأفريقيا التي يتناسى الكثيرون دورها المفصلي لمستقبل ليبيا، فعيون العالم بكل قواه على أفريقيا”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

