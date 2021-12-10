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الوطنية لحقوق الإنسان: تعذر إقامة الانتخابات مسئولية البعثة الأممية والمجتمع الدولي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثتها مسؤولية الانقسام ونشوب نزاع مسلح حال فشل مفوضية الانتخابات في إعلان القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية وتعذر إقامتها في 24 ديسمبر.

وقالت اللجنة في بيان، إن فشل خارطة الطريق بنسف العملية الانتخابية، يعني فقدان الحكومة وجميع الأجسام المنبثقة عن الخارطة صلاحيتها، وأن الحكومة وجميع الأجسام المنبثقة عنها ستُعتبر حال نسف العملية الانتخابية، عصابة، تربعت على سدة الحكم بدعم أممي ودولي.

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قناة ليبيا الحدث

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