زهري من أمريكا: لا انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر

قال عماد الدين زهري المنتصر، القيادي الإخواني الليبي المقيم في الولايات المتحدة، إن صوت الحراك الشعبي الليبي الرافض للانتخابات الرئاسية ولقوانين البرلمان وصل واشنطن، ولن تطال الرافضين للانتخابات المشبوهة أي عقوبات من أي نوع، والإصرار على حرية ونزاهة الانتخابات مطلب مشروع محليا ودوليا ويشاركنا فيه ثلة من أهم السياسيين الغربيين والنشطاء الدوليين. نرفض انتخابات لا تستند على قوانين عادلة ولا تتوفر فيها المعايير الدولية، وفق قوله.

أضاف زهري في مداخلة على قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – ورصدتها “الساعة 24” أن الحراك الشعبي الرافض لانتخابات رئاسية بدون قاعدة دستورية والمعارض لقوانين برلمان طبرق حقق نجاحا باهرا على الرغم من صغره وافتقاره للتنظيم والمتابعة، وإذا استمر هذا الحراك وزاد في تنظيمه وعدده فسيكون هو الطرف الأهم في أي حوار سياسي جديد تقوم به البعثة أو السيدة ستيفاني ويليامز، وفق قوله.

أضاف زهري: “لقد تكلم بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي اليوم في جلسة الاستماع بلسان المشاركين في حراك رفض الانتخابات الرئاسية. إنه نجاح باهر لهذا الحراك أن يتسائل أعضاء مجلس النواب عن غياب القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية وعن الحكمة من تنظيم انتخابات بشارك فيها أمثال حفتر وسيف وعن عدم ملاحقة المجرمين الكبار. هنيئا لكل من شارك في حملة الرفض التي دعمناها بالتواصل مع المسؤولين الأمريكيين ونقلنا لهم صوتكم الوطني الجرئ، ولن تستطيع البعثة أو البرلمان أو دول الجوار فرض أي حل مع وجود حراك وطني شعبي فعال، وسيفرض هذا الرفض الشعبي رؤيته ولن تكون هناك انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021” على حد تعبيره.