فضيل الأمين: المحاولات المستميتة لعرقلة الانتخابات تدخل ليبيا في آتون حروب جديدة

اعتبر المرشح الرئاسي، فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار السياسي في “اتفاق الصخيرات”، أن محاولات تأجيل الانتخابات ستدخل ليبيا في آتون حروب جديدة، لأنها مصادرة لحقوق الشعب.

وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المحاولات المستمرة والمستميتة لعرقلة أو وأد مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يريدها 2.4 مليون ليبي ومحاولة مصادرة حقوقهم.

وأضاف أن عرقلة الانتخابات سيدخل البلاد في آتون حروب جديدة، متابعا:” أمر نرفضه ولن نقبل به وسنعمل على مقاومته بكل ما نملك من جهد وقوة”.

وتابع عضو لجنة الحوار السياسي في اتفاق الصخيرات:” الشعب فوق الجميع والشعب هو صاحب القرار ولا غيره”.