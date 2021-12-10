عميش: قلوبنا مع أخواننا في «حركة النهضة» بعد حرق مقرهم

أعرب عصام عميش، القيادي الإخواني الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تضامنه مع حركة النهضة في تونس، الذراع السياسية للإخوان، بعد حرق مقراتها، وقال: “قلوبنا ودعواتنا مع أخواننا وأخواتنا في حركة النهضة في الشقيقة تونس ، رحم الله الشهيد المناضل أسامة السيفي وشفي الله تعالي كل الجرحي والمتضررين وعلي رأسهم الرجل المناضل الكبير والوزير السابق والاخ القيادي المخضرم الاستاذ علي العريض”.

أضاف على حسابه بفيسبوك: “مشاهد مفزعة وهم يواجهون حريقاً بأيدي آثمة مشحونة في المركز العام لحزب النهضة العريق . الحزب الاكبر في البرلمان التونسي وصاحب المواقف التاريخية في الحفاظ علي المسار الديمقراطي المدني في الشقيقة تونس وتحقيق إجماع شعبي علي دستور توافقي تاريخي وحماية لحمة المجتمع التونسي وهو يواجه مشاريع الثورة المضادة وخبث المؤمرات الدولية وظلم وعبث بني جلدتهم من الانتهازيين والاقصائيين والفاسدين، جمعتنا مناسبات عدة مع القادة الافذاذ لهذه الحركة الرائدة ولهم منا كل الحب والتقدير والدعاء والدعم بكل أشكاله” وفق قوله.