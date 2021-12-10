بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر و أجواء باردة علي اغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبياً على بعض المناطق الساحلية , وتتأثر مناطق الشمال بدايةً من يوم الغد بامتداد منخفض جوي يتمركز وسط المتوسط ويكون مصحوب بتقلبات جوية .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية ، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة مساء يوم الغد علي بعض المناطق الساحلية .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة علي الساحل الممتد من ( الزاوية إلي سرت ) .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 19) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب حيت تتكاثر مساء يوم الغد علي أقصي الساحل الشرقي مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم الأحد علي المنطقة الممتدة من ( المرج حتى الجبل الأخضر) .

الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة علي بعض مناطق الجبل الأخضر .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (15 – 21) مْ

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح:شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19 ) مْ , وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي بعض المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالي إلي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:00).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:59).