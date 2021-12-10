الحاجي: رأينا الشرطة من جديد بعد 50 عاماً من «انقلاب سبتمبر الأسود»

علق جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، على مشاركة وفد من وزارة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” الأربعاء الماضي، في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الـ 45 المنعقد في تونس العاصمة.

وقال جمال الحاجي، تعقيبا على المشاركة:” بعد خمسين عام من انقلاب” سبتمبر الأسود” عاد المشهد لنرى شرطة في ليبيا من جديد”.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس حيث يقطن الحاجي سجلت فيها معدلات عالية من جرائم القتل والسطو المسلح والخطف خلال الـ 10 سنوات الماضية، ولايزال دور الشرطة محدوداً في ظل تنامي قوة المليشيات على الأرض.