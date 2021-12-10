فريق حقوق الإنسان المنبثق عن برلين: نخطط لتيسير حوار شامل هذا الشهر

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

10 December, 2021

‏دعت ‏مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، ‏السلطات الليبية إلى ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة.

وشددت المجموعة في بيان أصدرته – بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان- على أهمية وضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق، كما أكدت على جاهزيتها لدعم السلطات الليبية للوفاء بهذه الأهداف.

وقالت المجموعة في بيانها، إنه “وبما يتفق مع صلاحياتها المُنبثقة عملية برلين، وبالتعاون مع السلطات الليبية، ستستمر مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في لفت الانتباه لخروقات حقوق الإنسان من أجل التقدم بالعملية السياسية في ليبيا، كما تخطط مجموعة العمل لتيسير حوار شامل في هذا الشهر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، وسيتم مشاركة النتائج مع واضعي السياسات وأعضاء مجموعة برلين”.