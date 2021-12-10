مباحثات مرتقبة بين المترشحين للرئاسة حول آخر تطورات العملية الانتخابية

يُجري عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، الأحد المقبل، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو، للتباحث حول آخر المستجدات والتطورات الخاصة بالعملية الانتخابية، مع قرب موعد الاقتراع المحدد في 24 ديسمبر.

ويناقش الاجتماع الافتراضي لمرشحي الرئاسة، حسب ما نقلته صحيفة “الاتحاد”عن مصادر خاصة، أبرز التحديات التي تواجه المفوضية العليا للانتخابات، إلى جانب التشاور حول سبل وجود ضمانات كافية لقبول كافة الأطراف بنتائج الانتخابات.

وأكدت مصادر الصحيفة، دراسة أطراف الاجتماع، لعقد ملتقى جامع لكافة المترشحين، مشيرةً إلى وجود تخوف من تعزيز الانقسام وإمكانية عودة الحرب والنزاع المسلح، حال فشل إقامة الانتخابات الرئاسية وتأجيلها إلى ما بعد موعدها المحدد.

وكان مجلس النواب، قد شكّل، الأربعاء، لجنةً نيابية للتواصل مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، ومتابعة عراقيل العملية الانتخابية، على أن تقدّم تقريرها للمجلس قبل الجلسة المقبلة، وجاء ذلك عقب مباحثات جرت بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه ورئيس مفوضية الانتخابات عماد الدين السائح بشأن تطورات المرحلة.

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