النعّاس: حفتر لا يعرف معنى النهضة ولا شكل ومضمون الحضارة

هاجم محمد النعاس الذي تستضيفه قنوات الإخوان على أنه محلل عسكري، المرشحين الرئاسيين عقيلة صالح وخليفة حفتر.

وقال النعاس في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إنه فى الوقت الذى ينشغل فيه العالم من حولنا فى مواضيع البيئة والطاقة البديلة وغزو الفضاء وتحسين طرق المعيشة والتعليم والإسكان والتنمية ، ننشغل نحن الليبيين بما يفاجؤوننا به مجلس نوابنا العجيب وبالمجلس الأعلى غير المسبوق فى عالم السياسة، وبالقبلي المتخلف عقيلة صالح ، والعسكرى الجهول خليفة حفتر اللذيْن لا يعرفان للنهضة معنى ولا للحضارة شكلا ولا مضمونا”، على حد زعمه.

وأضاف: “لا شك أننا نعيش وضعا كئيبا محزنا لم تعد قلوبنا قادرة على تحمله” وفق ادعائه.