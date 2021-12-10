توقّعات طقس ليبيا خلال الأيام الـ 3 القادمة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن الطقس يبقى مستقراً، وسط أجواء باردة على غالبية مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبياً على بعض المناطق الساحلية , وتتأثر مناطق الشمال، بدايةً من يوم الغد، بامتداد منخفض جوي يتمركز وسط المتوسط، ويكون مصحوباً بتقلبات جوية.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر، مساء اليوم، على بعض المناطق الساحلية، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة، مساء يوم الغد، على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة علي الساحل الممتد من “الزاوية إلى سرت”.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 19) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، حيث تتكاثر مساء يوم الغد على أقصى الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة يوم الأحد علي المنطقة الممتدة من “المرج حتى الجبل الأخضر”.

الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (15 – 21) مْ

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح :شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 19 ) مْ , وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 20) مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية