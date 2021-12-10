الشهيبي: تقليص عدد الموظفين الليبيين في الخارج ضرورة قصوى

شدد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، على ضرورة تقليص عدد الموظفين الليبيين في الخارج.
وقال الشهيبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن تقليص عدد الموظفين الليبيين بالخارج هو ضرورة قصوى ناقشته كثيرا مع عدد من المسؤولين في الخارجية وفي اكثر من حكومة سابقة”.
وأضاف الشهيبي:” هناك خطط وضعت للتقليص تتماشى مع الحاجة الحقيقية والماسة فقط لموظفينا في الخارج والتقليص سيفوق الـ 50% بكثير” .
وتابع رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية:” مكافحة الفساد في ليبيا بالعكس يزداد العدد بدل من نقصانه”.
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