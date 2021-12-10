اتفاقية مرتقبة لتدريب أطباء ليبيين في إيطاليا

اختتم وزير الصحة بحكومة الوحدة، علي الزناتي، يرافقه وفدٌ يُمثّل وزارتي الصحة والتعليم، زيارته للمستشفيات التابعة لمجموعة سان دوناتو الإيطالية.

ومن المتوقّع أن يوقّع الوزير، في ختام هذه الجولة، اتفاقية تعاون مع مجموعة سان دوناتو لتنظيم دورات تدريبية للأطباء الليبيين في إيطاليا، وأخرى “عن بعد”.

وتشمل الاتفاقية المرتقبة، أيضاً، بنداً يقضي بإرسال مرضى الأورام والقلب والأوعية الدموية وجراحة العظام إلى إيطاليا، بغرض العلاج هناك، بحسب ما نقلته وكالة “نوفا”.

يُشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوحدة، كانت قد فتحت خطوط تواصل مع مجموعة سان دوناتو الإيطالية، منذ الصيف الماضي؛ تمهيداً لهذا التعاون.

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