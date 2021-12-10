امطير: وزارة الخارجية ملك خاص لنجلاء ورفاقها

هاجمت عضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة امطير وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بسبب التعيينات التي تصدرها بخصوص السفراء.

وقالت امطير في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “يفترض تغلق وزارة الخارجية ويسرح الموظفين فيها ويكتب عليها ملك خاص لنجلاء ورفاقها”.

وتساءلت امطير: “هل يعقل يستبعد كوادر وزارة الخارجية وتستبدل بأشخاص لا يعرفون من الخارجية إلا الاسم؟”، مردفة: “كفاكم سكوت”.

وأدى عدد من السفراء الجدد، أول من أمس الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل توجههم إلى الدول الموفدين إليها.

وتعهد السفراء الجدد وهم إبراهيم سلطان المجبري، سفير ليبيا لدي جمهورية أوغندا، وخطاب حسين محمد، سفير ليبيا لدي مملكة السويد، وسالم مديقش، سفير ليبيا لدى مملكة الدنمارك، وأمل الجراري سفيرة ليبيا لدى بلجيكا، بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقات ليبيا مع الدول الموفدين إليها.