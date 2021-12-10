مفوضية اللاجئين تنظم عملية إجلاء لـ 176 طالب لجوء إلى خارج ليبيا

نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عملية إجلاء لـ 176 طالب لجوء من الفئات المستضعفة من ليبيا على متن رحلة إنسانية إلى رواندا.

وأعرب رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافالييري، عن تقديره لتعاون السلطات الليبية في تسهيل الرحلة.

وقال أحمد بابا فال ممثل المفوضية في رواندا: “إنه لمن المطمئن رؤية إجلاء المزيد من الأشخاص إلى بر الأمان في رواندا. ونشيد بقيادة هذا البلد وداعمينا لدعمهم السخي للجهود المبذولة لإحياء أمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم”.

وتم إجلاء 824 من اللاجئين وطالبي اللجوء حتى الآن من ليبيا إلى رواندا في إطار آلية العبور الطارئ منذ عام 2019. تعرب المفوضية عن امتنانها لتعهدات إعادة التوطين التي أتاحتها بلدان ثالثة إلى آلية العبور الطارئ فضلاً عن المساهمات المالية من النمسا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا ومالطا والنرويج وسويسرا.

يشار إلى أنه وفي نوفمبر تمكنت مفوضية اللاجئين من استئناف الرحلات الجوية الإنسانية من ليبيا والتي كانت موقوفة خلال معظم العام. ومنذ عام 2017، غادر ليبيا 7,490 لاجئًا وطالب لجوء عبر عمليات الإجلاء الإنسانية أو إعادة التوطين في دول ثالثة.