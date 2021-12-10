«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من رأس اجدير إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية، غدًا السبت، على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى مصراتة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– رياح غربية إلى جنوبية غربية، وتكون شمالية غربية مساء اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها بين 10 و20 عقدة، وغدًا بين 20 و30 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.75 متر.

– البحر قليل الاضطراب بينما يكون خفيف الموج على ساحل زوارة ويكون مضطربًا، غدًا، على ساحل الخمس.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة يوم الغد.

الساحل من الخليج إلى طبرق :

– السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة صباح اليوم على ساحل الجبل الأخضر.

– ريح شمالية غربية على الخليج وبنغازي بينما يكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، وتتحول صباح الغد إلى قبلية على طول الساحل تتراوح بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

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