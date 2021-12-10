فرنسا سترفع قريبا السرية عن أرشيف حرب الجزائر

العنوان-وكالات

كشفت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو عن أن فرنسا سترفع قريبا السرية عن أرشيف “التحقيقات القضائية” لحرب الجزائر (1954-1962).

وذكرت باشلو في حديث لمحطة “بي إف إم تي في” اليوم الجمعة، “أفتح قبل 15 عاما أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر”.

وأضافت، “أريد ذلك بخصوص هذه المسألة المزعجة والمثيرة للغضب، وفيها مزورون للتاريخ يعلمون أن نكون قادرين على مواجهتها، لا يمكن بناء رواية تاريخية على كذب”.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية، إن “التزوير هو الذي يجلب كل الأخطاء والمشكلات وكل الكراهية، في اللحظة التي تطرح فيها الحقائق على الطاولة ويتم الاعتراف بها وتحليلها. من تلك اللحظة فقط يمكننا أن نبني تاريخا آخر ومصالحة”.

وقالت باشلو، “لدينا أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر ولا يمكن إعادة بنائها إلا بناء على الحقيقة”.

وجاءت تصريحات الوزيرة بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للجزائر العاصمة.