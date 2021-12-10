مفوضية الانتخابات ترفض مكسيم شغالي كمراقب للاقتراع

رفضت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشكل رسمي، اعتماد رئيس صندوق حماية القيم الوطنية، مكسيم شغالي، كمراقب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، المقرر إجراؤها في 24 من ديسمبر المقبل.

وعزا “شغالي” هذا الرفض إلى إدانته في ليبيا، في وقت سابق، دون محاكمة وتحقيق، مُعبّراً عن أسفه لعدم مشاركته في مراقبة الانتخابات، واصفاً موقف رفضه بـ”الجبن”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اعترف، في وقت سابق، باعتقال مواطنين روس في ليبيا دون سبب في عام 2019 حيث اتهم بالتجسس، بينما برر “شغالي” وجوده بأنه كان يجري دراسة سوسيولوجية عن الوضع في البلاد بشروط قانونية في طرابلس، لكن تم اقتياده إلى سجن معيتيقة وسط العاصمة.

وفي ردٍّ على سؤال حول ما إذا كان يخشى الاعتقال إذا مُنح الإذن بزيارة البلاد، أجاب بالنفي، مضيفاً أنه ليس هناك ما يدعو للخوف، خاصةً مع الحماية الروسية، لافتاً إلى أن ليبيا تمرّ الآن بمرحلة مهمة في تاريخها.

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