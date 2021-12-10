بعد انتقاد تعيينات السفراء.. المنقوش: ديننا دعانا لاحترام سمعة “الآخرين”

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إتاحة حرية التعبير والرأي.

وقالت المنقوش في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد على أن حرية التعبير والرأي حق أصيل ومكفول لكل إنسان مع ضرورة احترام الآخرين وسمعتهم”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “هذا ما حثنا عليه ديننا الإسلامي العظيم وأكدته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، مردفة: “نختلف باحترام”.

وشاركت المنقوش بتغريدة على “تويتر” أمس الخميس، قالت فيها: ”بالرغم من ما تمر به بلادنا، إلا أنه بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد نؤكد التزامنا بالعمل محليا وبالتعاون مع شركائنا الدوليين في مكافحة هذه الظاهرة”.

وأوضحت أنه “لا يكفي لمحاربة الفساد تشكيل أجسام ومنظمات فقط ولكن لابد من وجود إرادة حقيقة وجهود موحدة”.

وفي هذا الصدد اتهم نشطاء المنقوش بحذف تعليقاتهم على هذه التغريدة، بعدما انتقدوا التعيينات الأخيرة داخل وزارة الخارجية خاصة السفراء.