ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 December, 2021

يحتفل العالم اليوم 10_ ديسمبر من كل عام بذكرى السنوية لإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول (ديسمبر)، المناسبة التي أصبحت يوماً عالمياً لحقوق الإنسان تحتفل به الشعوب جمعاء، تخصص هذه السنة لإلقاء الضوء على إنجازات مدافعي حقوق الإنسان ودورهم في إنهاء كافة أشكال التمييز من جهة، والدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه الحكومات لحمايتهم وتمكينهم من الدفاع عن قضيتهم من جهة أخرى، إضافةً للسعي لإلهام جيل جديد من المدافعين، يواجه ويرفض كافة أشكال التمييز أينما ومتى وجدت‪.‬

إن العاشر من ديسمبر يُعد فرصةً لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن العالمي، وكذلك ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة كبشر.

و تأتي هذه الذكرى في ظل أوضاع وتحولات خطيرة لحالة حقوق الإنسان بليبيا، حيث لازال الشعب الليبي يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية ومن جرائم التمييز والقتل والاختطاف والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيين بداخل وخارج ليبيا، كل ذلك في ظل بروز أصناف جديدة من الافكار والممارسات والجرائم و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات العامة التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتنظيمات المتطرفة والارهابية ، والتي تتخذ الوحشية منهجا وفكرا، واصبحت تمثل خطرا كبيرا على القيم الانسانية المشتركة وغدت تهدد النسيج الاجتماعي وترتكب أبشع وأفظع الجرائم والانتهاكات الصادمة بحق المدنيين في ليبيا.

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وهي تحتفل بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مستحضرة في وجدانها مئات الضحايا الأبرياء ممن قضوا نتيجة انتهاكات وجرائم الجماعات المسلحة والاعمال الوحشية من قتل وتنكيل وذبح واغتيالات من قبل التنظيمات الإرهابية في وسط افلات متكرر من العقاب فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا؛ تؤكد على ضرورة التزام المجموعة الدولية بالمبادئ التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكما تستحضر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي و التعبير من الصحفيين والإعلاميين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والحريات العامة والمحاميين والنشطاء والمدونين الذي قضوا نحبهم أو لازال مصيرهم غامض ومخفيين قسرا ، وتعرب اللجنة بهذه المناسبة عن تضامنها الكامل مع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن أنها تعزز انخراطها اليومي في النضال من أجل ترسيخ هذه القيم وترجمتها في الواقع وتمكين الضحايا من استرداد حقوقهم أفرادا وجماعات في ليبيا، وكما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في العمل على تعزيز حقوق الإنسان ومواصلة توثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة لجميع الضحايا والمتضررين من خلال جميع الوسائل المتاحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع السلطات الليبية على ضرورة الإلتزام بإحترام حقوق الإنسان في كل لحظة ويوم وفي كل زمان وفي كل مكان من ليبيا مهما كانت الظروف ، فحقوق الإنسان لا تقتصر على اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، والحاجة الى تطوير مفاهيمها وقيمها يجب ان تكون منهجا واسلوب حياة .

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لأن يكون الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لزيادة تضافر العمل الوطني من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان والتمسك بها ، خاصة في خضم الفظائع والإنتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن منظومة الأمم المتحدّة اخفقت خلال السنوات الماضية في إتخاذ ما يفرضها عليها الميثاق من تدابير لحماية حقوق الانسان والحريات العامة في ليبيا.

وفي ظل ما يتعرّض له المدنيون في ليبيا من إنتهاكات جسيمة لأبسط مقوّمات الحياة وإنعدام الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإنتهاكات جسيمة لحقوقه من الاختطاف والقتل والإخفاء القسري والتعذيب والجريمة المنظمة وحوادث الاغتيالات، وفي ضل ما يتعرضون له المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين والمحاميين وأعضاء الهيئات القضائية ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين في ليبيا من جرائم وانتهاكات جسيمة تصل إلى حد القتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري وتضييق الخناق على حرية عملهم من قبل الجماعات المسلحة وأجهزة أمن الدولة .

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تلتفت الى معالجة جذور المشاكل لإيجاد حلول دائمة بدلاً من التركيز على الحلول قصيرة المدى وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارات إنتهاكات حقوق الإنسان ، واستهداف المدنيين بليبيا .

وكما تُجدد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، مطالبتها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على تعيين مقرر دولى خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا .

وتبرز الحاجة للدعم الحكومي والمجتمعي للمدافعين عن حقوق الإنسان، عند النظر إلى واقع مجمل قضايا حقوق الإنسان في ليبيا ، و تأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه المناسبة، أن تدعم السلطات الليبية المدافعين عن حقوق الإنسان، بإعتبارهم شريكاً أساسياً في التنمية وتحقيق الإستقرار وسيادة القانون والعدالة.

وعلى مستوى آخر تأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يشهد العام الجديد دعماً للمدافعين عن حقوق الإنسان وتحركاً من قبل السلطات الليبية لتحقيق عدة إنجازات ملموسة يطالب بها الكثير من المدافعين، حيث لا تزال السلطات الليبية غير منضمة للبروتوكولات الإختيارية التي تعطي الأفراد حق تقديم الشكاوي، وأغلبها متحفظ على مواد جوهرية في إتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، والتي تخالف أحياناً القصد من إنشاء هذه الإتفاقيات، وتحتاج منظمات المجتمع المدني في ليبيا ، لحرية أكثر ليأتي عملها على المستوى المطلوب، أما المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فهي لن تؤدي عملها إن لم تنعم بالاستقلالية المطلوبة.