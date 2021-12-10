“مكافحة الأمراض” يسجل 577 إصابة و 11 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 577 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 3,968 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 583؛ فقد سُجّل شفاء 1269 حالة ،إلى جانب تسجيل 11 حالة وفاة على مستوى البلاد، ست منها بالمنطقة الغربية، وخمس بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 14.5% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 37,7450 إصابة، منها 9,733 حالة نشطة، من بينها 121 حالة حرجة، إضافةً إلى تعافي 362,177 حالة، ووفاة 5,540 حالة.

وبلغ عدد من تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,777,924 شخصاً، منهم 739,763 تلقّوا الجرعة الثانية.

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